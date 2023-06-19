Нахил Землі змінився через викачування підземних вод. Це також може вплинути на клімат

Нахил Землі змінився на 80 сантиметрів у період між 1993 і 2010 роками через кількість ґрунтових вод, які люди викачали з надр планети. Її оцінюють у 2 150 гігатонн.

Про це пише Space.

Вчені зʼясували, що положення полюса обертання не збігається з географічним північним і південним полюсами та змінюється з часом.

У 2016 році вони встановили, що процеси, пов’язані з кліматом, такі як танення айсбергів і перерозподіл маси води, впливають на вісь обертання земної кулі, проте поки дослідники не додали відкачану воду у свої розрахункові моделі, результати не повністю відповідали спостереженням. Дослідження показало, що вода, викачана із середніх широт, найбільше впливає на нахил планети.

Оскільки нахил осі Землі здатен впливати на сезонну погоду на поверхні планети, вчені роздумують, чи можуть зміщення полюса обертання змінювати клімату в довгостроковій перспективі.