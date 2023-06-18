У Сумській області російський обстріл убив чотирирічного хлопчика і його батька-поліціянта

У місті Білопілля на Сумщині через російський обстріл загинули чотирирічний хлопчик і його батько.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Чоловік був на вулиці разом із дитиною, коли окупанти відкрили вогонь з артилерії по центральній частині міста.

telegram / Офіс Генерального прокурора

telegram / Офіс Генерального прокурора

В МВС уточнили, що загинув 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його син.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).