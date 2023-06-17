Бенксі анонсує першу за 14 років виставку свого вуличного мистецтва. Вона відкриється в Шотландії

Британський вуличний художник Бенксі оголосив про свою офіційну виставку, яка відбудеться вперше за 14 років. Її відкриють цими вихідними в Глазго (Шотландія).

Про це пише CNN.

Виставка під назвою Cut & Run: 25 Years Card Labour проходитиме в Галереї сучасного мистецтва. Вона охопить карʼєру художника, починаючи з його ранніх робіт, зроблених наприкінці 1980-х, до останніх творінь, намальованих цьогоріч.

Там покажуть трафарети, які художник використовує для створення робіт, що він малював на пошкоджених будівлях в Україні, автостоянці в Лос-Анджелесі, екстерʼєрі старої вʼязниці та в інтерʼєрі лондонського метро.

Cut & Run діятиме з 18 червня до 28 серпня навіть вночі у вихідні дні, зачинятиметься о 5 ранку, а потім знову відчинятиметься о 9 ранку.

Попередня офіційна виставка робіт Бенксі була у 2009 році з назвою «Бенксі проти Бристольського музею». Про інші несанкціоновані покази його творінь той каже: «Це має вигляд підмітання з підлоги моєї студії».