У Чилі виявили рештки нового виду качкодзьобих динозаврів. Це кинуло виклик вченим

Вчені знайшли в Чилі рештки виду травоїдних динозаврів, раніше не відомих у південній півкулі. Це кидає виклик давнім уявленням про ареал проживання качкодзьобих динозаврів.

Про це пише France 24.

Gonkoken nanoi, так називають цих динозаврів, жили 72 мільйони років тому на крайньому півдні території сучасної чилійської Патагонії. Вони важили тонну й сягали завдовжки чотирьох метрів.

Ілюстративне зображення, який вигляд могли мати качкодзьобі динозаври. Mauricio Álvarez

Відкриття показало, що чилійська Патагонія була місцем проживання для давніх видів гадрозаврів, типу качкодзьобих динозаврів, поширених у Північній Америці, Азії та Європі в крейдяний період від 145 до 66 мільйонів років тому.

Їхня присутність у віддалених південних регіонах здивувала вчених. Тепер їм доведеться зʼясувати, як Gonkoken nanoi туди потрапили.