Японія вперше за понад 100 років підвищила вік згоди на секс

Парламент Японії ухвалив законопроєкт, який підвищує вік згоди на секс із 13 до 16 років. Це сталося вперше з 1907 року.
Про це пише The Guardian.
У новому законі є виняток — підлітків не будуть карати за секс, якщо різниця у віці партнерів становить не більше за пʼять років, і їм обом виповнилося 13 років.
Також криміналізували вуаєризм і вирішили переглянути низку виправдувальних вироків у справах про зґвалтування.
Згідно з попереднім законом прокурори мали довести, що жертви були недієздатними через насильство та залякування. Критики стверджували, що ця вимога фактично звинувачувала жертв у недостатньому опорі агресору.
Натомість новий закон містить умови, через які можна притягнути до відповідальності за зґвалтування. Зокрема, якщо жертви перебували в стані алкогольного або наркотичного спʼяніння, були налякані або якщо злочинці використовували свій соціальний статус, щоб впливати на жертву.
Згідно із законопроєктом, людям, які залякують, спокушають або обіцяють гроші дітям, щоб примусити їх зустрітися з сексуальною метою, загрожує тюремне увʼязнення на строк до року або штраф 500 000 єн ($3 500). А термін давності і термін подачі заяви про зґвалтування подовжили з 10 до 15 років.
- Новий закон прийняли після кількох виправдувальних вироків у справах про зґвалтування у 2019 році. Вони викликали резонанс по всій країні і започаткували загальнонаціональну кампанію Flower Demo проти сексуального насильства. Із квітня 2019 року 11-го числа кожного місяця активісти по всій Японії вимагають справедливості та демонструють солідарність із жертвами сексуального насильства.
- У Японії люди, які пережили сексуальне насильство, часто не бажають говорити про це через стигму та сором. Опитування, проведене урядом у 2021 році, показало, що лише близько 6% жінок і чоловіків повідомили про напад. Половина опитаних жінок вважали, що не можуть цього зробити через «збентеження».