«Політтехнолог» з каналів Медведчука Михайло Шпір заочно отримав 10 років вʼязниці. Він закликав «демонтувати» Україну

Суд заочно засудив до 10 років тюрми «експерта» з телеканалів Віктора Медведчука Михайла Шпіра, який закликав до «демонтажу» України.

Про це Служба безпеки України повідомила 16 червня.

Шпіра визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності людей і поширенні символіки тоталітарних режимів.

«Експерт» вихваляв політику росії та виправдовував тимчасову окупацію України, також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну з релігійних конфесій.

До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах «медіахолдингу Медведчука» та позиціонував себе як «експерт».

Ще у 2020 році Шпір втік до Москви, а після 24 лютого 2022 року був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії росії.