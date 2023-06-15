Україна запроваджує транспортний безвіз із Північною Македонією. Що це означає

Мінвідновлення повідомило, що відтепер між Україною та Північною Македонією діятиме так званий транспортний безвіз.

Це означає, що скасовуються дозволи про виконання двосторонніх і транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту «Євро-3» та вище.

Щоб скористатися транспортним безвізом, українські перевізники повинні мати сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності щонайменше «Євро-3».

Водночас Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на цей та 2014 рік. Їх можна використовувати у прямому і зворотному напрямках. Такі дозволи дійсні для транспорту будь-якої категорії екологічності.