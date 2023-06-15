У Британії вперше випустили на волю шотландських диких котів. Їх майже повністю винищили у 19 столітті

У Великій Британії вперше випустили в дику природу молодих шотландських котів — виду, який перебуває на межі вимирання. Декількох диких котів вирощували в неволі, щоб врятувати популяцію.

Про це пише CNN.

Вирощував котів європейський проєкт Saving Wildcats під керівництвом Королівського зоологічного товариства Шотландії (RZSS), однак він не називає кількість тварин, випущених у природу.

У 2019 році Міжнародний союз охорони природи визнав, шотландські дикі коти, яких ще називають високогірними тиграми, не мають життєздатної популяції для виживання виду. Зоозахисники й урядові організації намагаються виправити це.

Saving Wildcats

Такий вид диких котів прибув до Великої Британії з Європи близько 9 тисяч років тому. Проте його майже повністю винищили у 19 столітті, коли люди розчищали собі місця для проживання.

Нині «високогірні тигри» мають законний захист від людей, але головною небезпекою для них стали домашні коти – вони схрещуються з дикими, народжуючи гібридних кошенят і загрожуючи виду генетичним вимиранням.

Тому Saving Wildcats обрали Cairngorms Connect, заповідну територію площею 232 квадратних милі в Національному парку Cairngorms, гірському регіоні на півночі Шотландії, щоб випустити на волю вирощених у неволі тварин. У цьому регіоні мала кількість одомашнених котів.

Шотландські дикі кішки живуть здебільшого в долинах, блукаючи узліссям у пошуках дрібних ссавців, наприклад, кроликів, мишей і полівок, які складають основну частину їх раціону. Вони можуть також полювати на жаб, ящірок, комах і птахів, якщо їм випаде така можливість.

Компанія Saving Wildcats доклала зусиль, щоб вирощені в неволі коти мали інстинкти та мисливські навички, необхідні для виживання в дикій природі.