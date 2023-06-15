Суд зобовʼязав Starbucks виплатити колишній «білій» співробітниці $25 млн. Її дискримінували за кольором шкіри

Суд зобовʼязав компанію Starbucks виплатити $25 млн колишній співробітниці в справі про расову дискримінацію, передає ВВС.

У 2018 році в одному з кафе Starbucks у Філадельфії темношкірого чоловіка не пустили до вбиральні, оскільки він нічого не купив. Працівники попросили його піти, але він не погодився — на місце викликали поліцію. Правоохоронці одягли на чоловіка наручники та вивели з кафе.

Інцидент обурив громадськість і призвів до масових протестів проти Starbucks, після чого компанія закрила на один день всі свої 8 000 магазинів у США, щоб провести для працівників тренінги з боротьби з упередженнями.

Регіонального менеджера Starbucks в Філадельфії пані Філліпс звільнили, але вона подала до суду на компанію, звинувативши їх у несправедливому покаранні «білих» працівників.

За даними CBS, менеджерку Філліпс звільнили, а керівник магазину, де стався інцидент, який був темношкірим, зберіг свою роботу.

Федеральне журі в Нью-Джерсі встановило, що Starbucks порушила федеральні громадянські права пані Філліпс, а також закон штату, який забороняє дискримінацію за ознакою раси, присудивши $600 тисяч компенсації та $25 млн у вигляді штрафу.