На Шрі-Ланці видалили найбільший у світі камінь у нирках — він розміром із грейпфрут і довжиною з банан. Про це повідомила Армія Шрі-Ланки.

Довжина каменю — 13,372 сантиметра, вага 801 грам. Рекорд підтвердила Книга рекордів Гіннеса. Операцію провели 1 червня у військовому шпиталі Коломбо. Пацієнт — 62-річний солдат у відставці Каністус Кунг, він розповів, що відчував біль у животі з 2020 року, однак пігулки йому не допомагали.

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Попередні камні-рекордсмени були в Індії (13 сантиметрів у довжину) й у Пакистані (620 грамів вагою).

Камені в нирках складаються з твердих частинок матеріалу, які кристалізуються в нирках, сечоводах або сечовому міхурі через генетичні фактори та фактори навколишнього середовища. Вони відносно поширені, їх виявляли у близько 10% людей у якийсь момент їхнього життя, і деякі дослідження показують, що вони можуть стати більш поширеними.