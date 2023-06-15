Нерішучість США ― приклад, як не треба допомагати Україні. Провідні світові медіа про війну 14 червня

Впливові американські експерти та колумністи продовжують просувати тезу, що США роблять замало для перемоги України й наростити постачання зброї просто зараз було б найкращим рішенням, яке дозволить швидше завершити війну. Це і стислий зміст матеріалу у Foreign Policy під назвою «Як не треба допомагати Україні» від двох авторів із дослідницької організації Rand Corporation ― Рафаеля Коена, який відповідає за напрям стратегій та доктрин, і Глена Джентіла, який досліджує функціонування армій. Автори запевняють, що допомогу Сполучених Штатів можна визначити наступним чином ― «сума виходить меншою за додатки». Тобто кожне конкретне рішення Білого дому нібито й доречне і вписується в логіку російсько-української війни, от тільки вагання і млявість, з якими їх ухвалюють, суттєво зменшують позитивний ефект від допомоги.

Цю поведінку можна було пояснити в перші тижні повномасштабного вторгнення росіян, погоджуються Коен і Джентіл: тоді було неясно, чи втримається Київ і яким буде баланс сил. Але вже понад рік очевидно: якби Україна отримала більше зброї раніше, успіхи ЗСУ у війні були б відчутнішими. «Будь-який студент-другокурсник військової академії скаже, що стратегія ― це поєднання мети, шляхів і засобів. Мета Вашингтону незрозуміла, шляхи заповільні й засоби занадто мʼякі», ― стверджують автори.

Справді, росія погрожує ескалацією, і це відлякує, зокрема, Джо Байдена. Але навіть якщо припустити, що ескалація буде ― це точно не проблема для США, стверджують Коен і Джентіл. Найімовірніше, «лють» росії зачепить лише Україну ― а вона цього не боїться і вимагає якнайбільше зброї. Та й сусідні з Україною держави, які мали б найбільше боятись російського удару ― Польща, країни Балтії чи Фінляндія, навпаки, лише нарощують активність своєї допомоги Україні. Бо розуміють, що лише ослаблена росія є запорукою їхньої безпеки.

Очевидно, якби Україна отримала Patriot, HIMARS чи F-16 раніше, вона постраждала б від росіян значно менше, а на поведінку Москви це навряд чи вплинуло б. Те саме стосується і ATACMS, запевняють автори статті, спонукаючи Білий дім якнайшвидше зважитися на їх передачу Україні. І якщо своєї мети у війні Вашингтон досі не може визначити, то, можливо, найкращий її варіант ― зробити так, щоб Київ мав достатньо засобів стримати росіян від атак. А стримування визначається, за словами нобелівського лауреата з економіки Томаса Шеллінга, «здатністю завдавати болю». Отже, Україна повинна мати якнайбільше засобів, якими можна зробити російській владі боляче, підсумовують Коен і Джентіл. Передусім це стосується зброї ― і якщо США перестануть бути боязкими, це покращить як перспективи українського контрнаступу, так і позиції Києва в можливих переговорах.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]