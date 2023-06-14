Єврокомісія звинувачує Google у монополізації рекламного ринку

Європейська комісія вважає, що американська компанія Alphabet Inc, яка володіє пошуковиком Google, зловживає своєю перевагою у рекламних технологіях, щоб зменшувати конкуренцію на ринку.

Про це пише Bloomberg.

Комісар ЄС із питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила, що компанія використовує власну програму для обміну рекламою, ігноруючи пропозиції конкурентів, а Google завдяки цьому має «можливість стягувати високу плату за свої послуги».

Якщо Європейська комісія вирішить, що Alphabet Inc. діяла незаконно, то Google буде змушений відмовитися від частини своїх послуг з продажу реклами.

«Google присутній майже на всіх рівнях так званого ланцюжка поставок рекламних технологій. Наше попереднє занепокоєння полягає в тому, що Google, можливо, використовував своє становище на ринку, щоб віддати перевагу своїм власним посередницьким послугам», — додала Вестагер.

Віцепрезидент із глобальної реклами Google Ден Тейлор відреагував на звинувачення з боку ЄС і зазначив, що компанія віддана «створенню цінностей для наших партнерів-видавців і рекламодавців у цьому висококонкурентному секторі».