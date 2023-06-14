Adobe випустить нову функцію для Illustrator, яка використовуватиме штучний інтелект

Компанія Adobe випустить новий набір інструментів генеративного штучного інтелекту в Adobe Illustrator.
Про це пише Forbes USA.
Інструмент називається Generative Recolor. Дизайнери та маркетологи зможуть використовувати його для зміни кольорів, тем і шрифтів графіки в Adobe Illustrator за допомогою текстових підказок. Generative Recolor доступний у бета-версії в Adobe Illustrator.
За допомогою описових підказок (наприклад, «спокійні пастелі», «неоновий поп» і «осіннє листя») дизайнери можуть створювати варіації кольорових палітр для сезонного маркетингу та реклами. Базуючись на текстових підказках, Generative Recolor використовує Firefly, витягуватиме палітри кольорів із зображення та застосує їх до графіки користувача, відповідно до його запиту.
- Внутрішня модель штучного інтелекту Adobe Firefly навчається на загальнодоступних зображеннях із Creative Commons, Wikimedia та Flickr Commons, а також на 300 мільйонах зображень і відео з Adobe Stock.
- Наприкінці травня Adobe запустив у Photoshop функцію під назвою Generative Fill, яка дозволяє користувачам зменшувати масштаб зображення та дозволяти генеративному штучному інтелекту заповнювати фон поза ним.