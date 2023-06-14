У Луврі вперше презентували стародавні ікони з Музею Ханенків

У паризькому Луврі відкрилася виставка «Біля витоків сакрального образа. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві». У музеї виставили пʼять із 16 творів, які раніше привезли у Францію.

Про це повідомили у Міністерстві культури України.

Відвідувачі Лувру можуть побачити чотири енкаустичні ікони на дереві VI та VII століть, які походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай, та константинопольську мікромозаїчну ікону кінця XIII — початку XIV століття, оздоблену унікальним золотарським обрамленням.

Міністерство культури України / Facebook