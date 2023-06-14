Апеляційний суд поновив на посаді директора Музею Голодомору Олесю Стасюк.

Виконувачка обов’язків директора музею Олеся Гасиджак повідомила «Бабелю», що Івано-Франківський апеляційний суд залишив без змін рішення Коломийського суду, відхиливши скаргу Мінкультури. Тепер Стасюк має бути поновлена на посаді генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду.

Сама Гасиджак додала, що барикадуватися не буде і чекає розпоряджень від Мінкультури щодо подальших своїх дій.

«Бабель» писав про скандал у музеї Голодомору, що виник через перерахунок кількості жертв геноциду. Співробітники музею розповіли не лише про те, як його робили, а що Стасюк залякувала їх, виписувала музейникам великі премії та просила повертати гроші готівкою в конвертах, пояснюючи, що це на розвиток музею — читайте це ось тут: