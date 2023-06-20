«Фармак» підтримав ініціативу «Безпечна освіта» і допомагає облаштувати укриття в школах. Як подати заявку

Від початку повномасштабної війни від російських бомбардувань та обстрілів постраждали 3 290 закладів освіти, 262 з них зруйновані повністю. Найбільше — у прифронтових областях.
Благодійний фонд KSE Foundation разом із Міністерством освіти та науки України створили проєкт «Безпечна освіта». Мета — облаштувати 300 сучасних укриттів для українських шкіл.
До ініціативи, зокрема, долучився «Фармак». Компанія вже виділила мільйон гривень на сучасні комфортні укриття в Заводському ліцеї на Сумщині, Романо-германській гімназії № 123 та спеціалізованій школі «Малятко» в Києві, а також у Немиринецькій школі на Житомирщині.
Заявку на безпечне укриття може подати будь-яка школа. З усіх навчальних закладів обирають ті, що найбільше потребують допомоги. За посиланням можна детальніше ознайомитися з проєктом і подати заявку.
- У травні «Фармак» реалізувала соціальний проєкт із безпеки маленьких пішоходів на дорозі в темний час доби. В межах ініціативи «Фармак. Світло заради життя» компанія забезпечила всіх учнів Шосткинської міської територіальної громади світловідбивними елементами та передала понад 7 тисяч браслетів.
- Також «Фармак» передала вітамінні комплекси «ПАМП» для понад 20 тисяч дітей, що опинилися в складних життєвих умовах. Вітаміни отримали вихованці сиротинців, діти із внутрішньо переміщених сімей та інші, хто мали потребу. Загальна суму проєкту — понад 4,5 мільйона гривень.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення «Фармак» надала допомоги ЗСУ та громадам на загальну суму близько 90 мільйонів гривень.