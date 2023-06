Сер Пол Маккартні використав штучний інтелект, аби створити останню пісню The Beatles

Британський співак, один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles сер Пол Маккартні заявив, що використовував штучний інтелект, щоб допомогти створити «останню пісню The Beatles».

Про це повідомляє BBC.

Штучний інтелект відділив від піаніно і вилучив голос Джона Леннона зі старої демо, щоб Пол Маккартні міг закінчити пісню. Сер Пол не назвав пісню, але, швидше за все, це композиція Леннона 1978 під назвою Now And Then.

За минулі роки сер Пол неодноразово говорив про бажання закінчити пісню. Трек має вийти наприкінці 2023 року.

«Він [Пітер Джексон] зміг витягнути голос Джона з кострубатого шматочка касети. У нас був голос Джона та піаніно, і він міг розділити їх за допомогою штучного інтелекту», — розповів Маккартні.