Через виверження найактивнішого вулкана на Філіппінах евакуювали понад десять тисяч мешканців острова

Найактивніший вулкан на Філіппінах Маунт-Майон почав викидати лаву та сірчаний газ, через це з південного сходу головного острова країни евакуювали майже 13 тисяч людей.

Про це пише CNN.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології рекомендував евакуюватися всім, хто перебуває в радіусі шести кілометрів від вулкана, тому що існує небезпека каменепадів, зсувів і сходження лави до поселень. Рівень тривоги на острові досяг максимальної позначки — 5.

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Сейсмологи попереджають, що «небезпечне виверження можливе протягом тижнів чи днів». Зараз тривають вулканічні землетруси й каменепади.

Філіппінська влада також евакуювала 10 тисяч сільськогосподарських тварин, зокрема корів, кіз і свиней, до притулків за межами небезпечної зони.

Востаннє Маунт-Майон активно вивергався у 2018 році, коли довелося відселяти від нього тисячі людей, чиї поселення вкрив товстий шар попелу.