У грі Cyberpunk зʼявиться українська локалізація. Вона вийде разом із доповненням «Ілюзія свободи»

У грі Cyberpunk 2077 зʼявиться українська текстова локалізація. Вона буде і в доповненні з новою сюжетною лінією Phantom Liberty («Ілюзії свободи»).

Про це розробники оголосили 12 червня.

І в основній грі, і в доповненні локалізація зʼявиться 26 вересня. На цю дату анонсовано вихід Phantom Liberty. У Steam «Ілюзію свободи» вже можна замовити за 499 грн. Cyberpunk 2077 разом із доповненням за знижкою коштує 826 грн.