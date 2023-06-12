У Нідерландах встановлюють станції з безкоштовним SPF-кремом

У Нідерландах встановили понад 100 станцій, де можна безкоштовно отримати сонцезахисний крем.

Про це повідомила нідерландська телерадіокомпанія Nos.

Фестивалі, школи, спортивні клуби та муніципалітети встановлюють сонцезахисні екрани, щоб кожен міг належно захистити себе від сонця. Також сонцезахисними кремами забезпечують 120 початкових шкіл у Норд-Лімбурзі.

Ідея станції сонцезахисного крему виникла у 2022 році — як аналог із дозаторами з антисептиками під час пандемії коронавірусу.

Компанії Sundo та Smeerkees, які встановили сонцезахисні станції в Нідерландах та Бельгії, заявляють, що сотні компаній та муніципалітетів вже встановили ці станції у парках, спортивних школах, на фестивальних майданчиках та в багатьох інших місцях.