В Україні вперше провели операцію із вживленням у кістку протеза

У Львові, в Національному реабілітаційному центрі «Незламні» провели унікальну операцію із вживленим у кістку протезом. Пацієнт, який втратив обидві ноги, вже ходить і навіть кермує автівкою.

Ідеться про остеоінтеграційне протезування — це новітня для України методика, де під час операції частину протеза імплантують прямо в кістку, а після загоєння та відновлення припасовують штучну стопу.

«Це найкращий спосіб протезування для людей, які втратили обидві ноги. Позаяк остеоінтегруючий протез, на відміну від класичного, більш мобільний та функціональний. Він дає змогу не просто ходити, а й відчувати», — зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Першим пацієнтом став захисник, який втратив на війні обидві ноги, 57-річний капітан ЗСУ Ігор Крупнов. Він з Дніпра, ветеран-афганець. Кінцівки втратив восени від підриву автомобіля на мінах.

«Коли Ігор дізнався про остеоінтеграційне протезування, то захотів собі тільки такі штучні кінцівки, бо до війни чоловік вів активний спосіб життя. У 2016 році навіть подолав марафон. Для нього важливо не просто ходити, а й мати можливість продовжити бігати чи їздити на велосипеді та відчувати штучними стопами поверхню», — додав Радуцький.

Через пʼять місяців після поранення (10 квітня) Ігореві вживили імпланти. Першу в Україні операцію з остеоінтеграції спільно з львівськими хірургами виконав австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс.

За шість тижнів після операції із вживлення імплантів лікарі та протезисти припасували останню частину конструкції — штучні стопи. Ігор Крупнов одразу ж зробив свої перші кроки.