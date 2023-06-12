Inscience Conference 2023. У Києві пройде виставка українських стартапів і наукових винаходів для перемоги та відбудови

У Києві пройде виставка українських стартапів і наукових винаходів для перемоги та відбудови.

Подія відбудеться 17—18 червня під час науково-популярної конференції INSCIENCE Conference 2023. Локація: Київ, вул. Оболонська набережна, 20, Київський Гольф Центр.

На виставці буде 20+ наукомістких стартапів і розробок, створених в Україні.

Серед учасників — біонічні протези Esper Bionics, дрон Punisher, підводні роботи для розмінування, наземний робот «Сапер Буковини», конструктор з робототехніки Nanit Robot для дітей та дорослих. А також чимало продуктів на основі штучного інтелекту: Cardio.AI для діагностики захворювань серця, Anima — для стану психічного здоровʼя, додаток для виявлення хвороб рослин та ґрунту GrainSee.

Виставка проходитиме два дні, під час яких гості познайомляться з інженерами, побачать винаходи наживо, протестують їх особисто та дізнаються, як це створювалося.

Програма, спікери та квитки на подію — тут.

Про INSCIENCE Conference 2023

Це найбільша науково-популярна конференція в Україні з фокусом на відбудову України. У програмі — 39 спікерів і спікерок, 12 міжнародних, шестеро з них завітають у Київ. Зокрема, легенда космічної галузі, засновник Mars Society та аерокосмічний інженер Роберт Зубрін та Арно Кастаньє з компанії Skeleton Technologies, яка розробляє батареї із надшвидким зарядом для провідних автомобільних компаній та Європейського космічного агентства. Окрім виступів, на гостей чекають воркшопи та виставка deep tech стартапів. Для дітей 3—6 років та 7—14 років працюватимуть дві зони з лекціями вчених, дослідами та інтерактивами.

Долучитися можна онлайн та офлайн у Києві: Київський Гольф Центр, Оболонська набережна, 20. Подія двомовна — українською з перекладом англійською.

Діють знижки: для військових та дітей до 6 років включно 100% з промокодом Inscience100, для студентів, вчених, аспірантів, пенсіонерів та інших категорій 50% з промокодом Inscience50.