Джордж Сорос передав синові контроль над своєю фінансовою імперією

Американський фінансист-мільярдер, філантроп та інвестор Джордж Сорос передав 37-річному синові Алексу контроль над своїми фондами «Відкрите суспільство» (OSF).

Про це пише The Wall Street Journal.

Хедж-фонд вартістю $25 мільярдів жертвує гроші на гуманітарні та демократичні цілі, починаючи від реформи кримінального правосуддя і закінчуючи ініціативами щодо зміни клімату. Загалом фонд підтримує демократичні та ліберальні ініціативи, а також групи, що підтримують права людини в усьому світі.

Алекс Сорос сказав газеті, що він більш політизований, ніж Сорос-старший. Він стурбований тим, що Дональд Трамп прагне знову зайняти крісло в Білому домі. «Хоч би як мені хотілося забрати гроші з політики, поки це робить інша сторона, нам теж доведеться це робити», — додав він.

Пріоритети фонду за Сороса-молодшого в політиці не зміняться. Він збільшить підтримку виборчих прав і демократій.