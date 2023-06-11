Тенісист Новак Джокович встановив світовий рекорд за кількістю виграних турнірів Великого шлему

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем турніру «Ролан Гаррос», обігравши у фіналі норвежця Каспера Рууда. Таким чином Джокович виграв 23-й турнір Великого шлему в одиночному розряді, поставивши світовий рекорд для чоловічого тенісу.

Джокович обіграв Рууда в трьох сетах із рахунком 7:6(1), 6:3, 7:5.

Сербський тенісист тричі перемагав на іграх «Роллан Гаррос», тричі — на Відкритому чемпіонаті США, сім разів ставав переможцем Вімблдону та 10 разів — Відкритого чемпіонату Австралії.