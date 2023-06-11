Україна повернула з російського полону 95 захисників

Україна повернула з полону 95 захисників, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Це бійці Нацгвардії, ЗСУ, а також прикордонники. Серед них 93 рядові та сержанти і два офіцери.

Додому повернули полонених із Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїний, з-під Бахмуту, а також захисників «Азовсталі». Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь».

У Координаційному штабі уточнили, що серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема, 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, чотири військові моряки.

Серед звільнених українців троє мали статус «пошук особи». Тобто вони офіційно не були підтверджені ворогом як полонені.

З неволі серед інших повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у «вертолітній» місії ГУР. Серед повернених четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними.