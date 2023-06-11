Велика Британія запроваджує плату за вʼїзд в країну

Велика Британія запроваджує плату за вʼїзд для мандрівників, пише CNN.

Сполучені Штати стягують з відвідувачів плату за електронний дозвіл на вʼїзд з 2009 року, а тепер Велика Британія та Європейський Союз також запроваджують таке правило.

У Сполучених Штатах такий дозвіл коштує $21, він чинний протягом двох років, а в Європі плату за вʼїзд запровадять у 2024 році. Це коштуватиме €7. Термін дії дозволу — три роки.

У 2019 році Велика Британія вийшла з ЄС. Тепер у країни є власна схема Electronic Travel Authorisation (ETA). Для того щоб вʼїхати до Сполученого Королівства, мандрівники мають заплатити £10 (приблизно $12,5) на два роки.