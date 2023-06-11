FT: Microsoft перебазовує найкращих фахівців зі штучного інтелекту з Китаю до Канади

Корпорація Microsoft переміщує деяких зі своїх найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади.

Про це пише Financial Times.

Джерела видання повідомили, що підрозділ Microsoft Research Asia, що базується в Пекіні, почав оформлювати візи для переїзду провідних експертів зі штучного інтелекту з Китаю до свого інституту у Ванкувері.

За даними джерел, це рішення стосуватиметься 20—40 співробітників компанії. Людина, близька до Microsoft, сказала, що цього року частина китайського персоналу переїде до Канади.

«Ми засновуємо нову лабораторію у Ванкувері, яка буде організаційно узгоджена з MSRA та призначена для кращої взаємодії з командами інженерів у Ванкувері. Лабораторія буде укомплектована людьми з інших лабораторій MSR у всьому світі, включаючи Китай», — заявили у компанії.

Двоє фахівців Microsoft Research Asia сказали, що нещодавно отримали пропозиції роботи від китайських інтернет-компаній, але відмовилися від них і замість цього подали заявку на візи, щоб переїхати до Канади.

«Існує ризик того, що китайські компанії викрадуть таланти, або співробітники зазнають переслідувань з боку влади. Ми обговорювали ці ризики на внутрішніх зустрічах», — сказав один з них.