ABC News: В американській вʼязниці помер Унабомбер, якого називали «найрезультативнішим» терористом США

У США в тюремній камері знайшли мертвим засудженого терориста Теодора Качинського, відомого як Унабомбер. Він переховуваввся від правосуддя майже 20 років, і його називали «найрезультативнішим терористом Америки».

Джерело ABC News повідомило, що смерть Качинського розслідують як самогубство, але офіційна причина смерті поки невідома.

За даними Федерального бюро вʼязниць, близько 00:30 за місцевим часом Качинського знайшли в камері непритомного і доправили до місцевої лікарні, де констатували смерть.

Раніше Качинський відбував покарання у закладі суворого режиму в Колорадо, але в грудні 2021 року через поганий стан здоровʼя його перевели до федерального медичного центру в Батнері, штат Північна Кароліна.

Качинський був неолуддитом. За даними влади, між 1978 і 1995 роками Качинський розмістив або надіслав 16 бомб, які вбили трьох людей і 23 завдали поранень. Він діяв під псевдонімом Унабомбер.

У 1995 році він вимагав від газет опублікувати його маніфест. Він погрожував, що інакше вбивства продовжаться. Пізніше того ж року New York Times і Washington Post опублікували маніфест Унабомбера із 35 тисяч слів за рекомендацією генерального прокурора США та директора ФБР.

Невістка Качинського, Лінда Патрік, була однією з перших, хто ідентифікував Качинського як Унабомбера, прочитавши його маніфест у медіа. Патрік впізнала знайомі ідеї з листів, які її чоловік Девід Качинський отримував від свого брата. Зрештою родина вирішила звернутися до ФБР. 3 квітня 1995 року спецпризначенці затримали Качинського у Монтані. ФБР повідомило, що у нього знайшли бомбу та компоненти для виготовлення вибухівки, а також 40 тисяч рукописних листів, де були описані експерименти з виготовлення бомб та злочини Унабомбера.

Качинського судили у Сакраменто, штат Каліфорнія. У 1998 році він визнав себе винним у вбивстві в обмін на довічне увʼязнення без права звільнення.

Справою Качинського керував теперішній генеральний прокурор Меррік Гарленд. Тоді він був високопоставленим чиновником Міністерства юстиції.