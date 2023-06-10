Рада збільшила відпустки військових

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9378 щодо відпусток військових. Про це 10 червня повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За проголосували 270 депутатів.
Під час особливого періоду військові мають право на частину щорічної відпустки тривалістю 30 днів, а також на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 днів. До цього щорічна відпустка була 20 днів, 10 днів — за сімейними обставинами.
Відпустку можуть надати частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військових.
Железняк уточнив, що цей законопроєкт — це частина законопроєкту № 9342 про виплати військовим, «але його розгляд затягується до липня».
- 30 травня комітет Верховної Ради з питань безпеки та оборони підтримав новий законопроєкт про доплати військовим. Документ передбачає, що під час воєнного стану українські військові отримують доплати від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно до часу виконання бойових завдань. Строковики щомісяця отримуватимуть додатково 6 тисяч гривень. Також по 6 тисяч гривень отримуватимуть військові, які були травмовані або поранені на війні, а тепер зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.