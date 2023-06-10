Рада збільшила відпустки військових

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9378 щодо відпусток військових. Про це 10 червня повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За проголосували 270 депутатів.

Під час особливого періоду військові мають право на частину щорічної відпустки тривалістю 30 днів, а також на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 днів. До цього щорічна відпустка була 20 днів, 10 днів — за сімейними обставинами.

Відпустку можуть надати частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військових.

Железняк уточнив, що цей законопроєкт — це частина законопроєкту № 9342 про виплати військовим, «але його розгляд затягується до липня».