Колаборант Сальдо скаржиться, що ЗСУ його переслідують — вдарили по готелю, де він перебував

Окупаційний «керівник» Херсонщини, колаборант Володимир Сальдо заявив, що українські військові переслідують його та верхівку колабораційної влади на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Близько пʼятої ранку стало відомо, що в Залізному Порту пролунав вибух, там зафіксували влучання в готель «Позитив», де перебував Сальдо.
Сам Сальдо заявив, що удару завдали далекобійними ракетами Storm Shadow. Він скаржиться, що «київський режим переслідує перших осіб Херсонщини». Факт удару по готелю, де перебував Сальдо, підтвердив і колаборант Олег Царьов.
«Вони переслідують перших осіб Херсонської області та тероризують населення», — написав Сальдо й оприлюднив відео пожежі.
- У березні 2022 року Сальдо разом з іншими херсонськими колаборантами увійшов до окупаційного «Комітету порятунку «За мир і порядок». У квітні стало відомо, що російські окупанти призначили його «головою Херсонської військово-цивільної адміністрації».
- На початку серпня Сальдо госпіталізували. Він перебував в одній з лікарень окупованого росією Криму, його підʼєднували до апарата штучної вентиляції легень. Згодом, за даними росмедіа, його вивезли до Москви. Тоді писали, що колаборанта могли отруїти.
- 12 вересня 2022 року Сальдо вперше після госпіталізації зʼявився в соцмережах, а потім повернувся на окуповану територію Херсонської області й узяв активну участь у процедурі її незаконного «приєднання до росії», підписавши з путіним у Кремлі відповідний «документ».
- Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна. В Україні він із грудня 2022 року перебуває в розшуку.