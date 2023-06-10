Колаборант Сальдо скаржиться, що ЗСУ його переслідують — вдарили по готелю, де він перебував

Окупаційний «керівник» Херсонщини, колаборант Володимир Сальдо заявив, що українські військові переслідують його та верхівку колабораційної влади на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Близько пʼятої ранку стало відомо, що в Залізному Порту пролунав вибух, там зафіксували влучання в готель «Позитив», де перебував Сальдо.

Сам Сальдо заявив, що удару завдали далекобійними ракетами Storm Shadow. Він скаржиться, що «київський режим переслідує перших осіб Херсонщини». Факт удару по готелю, де перебував Сальдо, підтвердив і колаборант Олег Царьов.

«Вони переслідують перших осіб Херсонської області та тероризують населення», — написав Сальдо й оприлюднив відео пожежі.