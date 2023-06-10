У небі над Одесою вночі вдалося знищити 8 іранських дронів і дві ракети — троє людей загинули

В Одесі під час нічної атаки уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Попередньо, троє людей загинули і понад 26 дістали поранення, серед них двоє дітей та вагітна жінка.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Військові заявляють, що всі іранські безпілотники, якими росіяни атакували Одеську область, були знищені — загалом вісім Shahed. Також вдалося збити дві ракети.

У проміжку з 23:12 9 червня до 02:08 10 червня в Одеській області тричі оголошували повітряну тривогу.