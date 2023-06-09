Уряд доручив готувати ТРЦ Ocean Plaza до продажу

Кабінет міністрів України передав конфісковану в російського олігарха Аркадія Ротенберга частку столичного торгово-розважального центру Ocean Plaza в управління Фонду державного майна. Також уряд доручив готувати її до приватизації.

Про це пише представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Фонд держмайна отримав в управління:

100% статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», право на яку зареєстроване за компаніями «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» («Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited») та «Ітодер Інвестментс Лімітед» («Ethoder Investments Limited»);

66,6% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», право на яку зареєстроване за ТОВ «Авангард-Віларті». Інші активи «Інвестиційного союзу «Либідь» належать українським власникам.

Гроші від продажу підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії рф проти України.