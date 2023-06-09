США оголосили про новий пакет військової допомоги на $2,1 млрд. Він посилить ППО України

Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на близько $2,1 млрд доларів, який має посилити протиповітряну та протиракетну оборону України.

Пакет допомоги виділено за програмою Ініціативи сприяння обороноздатності України (USAI), тобто США замовляють озброєння у виробників і Україна його отримає після виготовлення.

У списку:

зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєкомплект до них;

ракети до ЗРК Patriot;

боєприпаси калібру 105 і 203 мм;

розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;

ракети з лазерним наведенням.

Bloomberg писало, що у пакеті будуть ракети для ЗРК Patriot двох типів. Перші — протирадіолокаційні MSE для перехоплення балістичних та крилатих цілей на дальності до 60 км виробництва Lockheed Martin, а другі — протирадіолокаційні з удосконаленою системою наведення GEM-T виробництва Raytheon Technologies для знищення аеродинамічник та балістичних цілей на дальності до 160 км.

Наразі відомо, що українські MIM-104F Patriot PAC-3 використовують кінетичні ракети CRI (Cost Reduction Initiative), які є попередниками MSE. Попри це, CRI показали свою ефективність при захисті Києва.