У Франції чоловік із ножем напав на дітей і пенсіонера — їх госпіталізували у критичному стані

У Французьких Альпах, в місті Аннесі чоловік з ножем напав на чотирьох дітей дошкільного біку, пенсіонера та ще одну людину. Нападника затримала поліція, перед цим підстреливши його в ногу.
Про це пише AFP.
Двоє дітей, яким близько трьох років, і літній чоловік перебувають у критичному стані в лікарні.
За даними джерел видання в поліції, підозрюваний у скоєнні нападу — 30-річним сирійцем, який нещодавно отримав статус біженця у Швеції. Свідки зазначили, що він бігав «як божевільний» перед тим, як напасти з ножем на людей.
- AFP прогнозує, що праві політики Франції використають цю ситуацію, щоб переглянути імміграційну політику та політику надання притулку, якщо зʼясується, що нападник справді був біженцем із Сирії.