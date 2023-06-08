У Франції чоловік із ножем напав на дітей і пенсіонера — їх госпіталізували у критичному стані

У Французьких Альпах, в місті Аннесі чоловік з ножем напав на чотирьох дітей дошкільного біку, пенсіонера та ще одну людину. Нападника затримала поліція, перед цим підстреливши його в ногу.

Про це пише AFP.

Двоє дітей, яким близько трьох років, і літній чоловік перебувають у критичному стані в лікарні.

За даними джерел видання в поліції, підозрюваний у скоєнні нападу — 30-річним сирійцем, який нещодавно отримав статус біженця у Швеції. Свідки зазначили, що він бігав «як божевільний» перед тим, як напасти з ножем на людей.