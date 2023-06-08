Єгипет заборонив нідерландським археологам проводити розкопки через виставку про вплив єгипетської культури на темношкірих співаків

Влада Єгипту заборонила нідерландським археологам проводити розкопки в некрополі неподалік Каїру після того, як вони організували виставку про те, як єгипетська культура вплинула на темношкірих співаків.

Про це пише BBC.

Національний музей старожитностей в Лейдені заявив, що єгипетська влада звинуватила його у «фальсифікації» історії через експонати на виставці. Там вважають ці аргументи «необґрунтованими».

Офіційно влада Єгипту не підтверджує цю заборону, але минулого місяця місцеві медіа повідомляли, що виставка розлютила експертів через те, що вона нібито підтримує «афроцентристську теорію».

Виставка в Національному музеї старожитностей під назвою «Єгипет у хіп-хопі, джазі, соулі та фанку» демонструвала, як Стародавній Єгипет та Нубія були «безперечним джерелом натхнення для музикантів африканського походження протягом понад 70 років». Багато темношкірих артистів, такі як Ріанна та Бейонсе, використовували різні єгипетські символи та стилі у своїх образах.