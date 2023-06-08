У Нігерії почали приймати оплату за школу сміттям

У Лагосі активісти організації African Cleanup Initiative приймають у батьків школярів вторинну сировину, віддають на переробку та вносять отримані гроші на рахунок оплати за навчання дітей.

Про це пише Reuters.

Батьки збирають у місті банки, пластикові пляшки та картонні коробки. Кошти від продажу вторсировини витрачають на зарплати вчителям, купівлю шкільної форми, підручників і канцелярського приладдя.

Reuters

Ця ініціатива покликана зробити освіту доступнішою, а місто із населенням 13 мільйонів людей — чистішим. Завдяки їй одна з міських шкіл My Dream Stead розширюється і може прийняти 120 учнів. Коли вона відкрился у 2019 році, там навчалися лише семеро дітей.