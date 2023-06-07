Очільниця зоозахисної організації PETA заповіла після смерті зробити з її шкіри сумку Hermes, а частину серця передати Ілону Маску

Очільниця американської зоозахисної організації PETA Інгрід Ньюкірк доповнила свій заповіт, у якому вказала, кому заповідає частини свого тіла й органи після смерті. Так вона хоче привернути увагу суспільства до проблеми жорстокого поводження з тваринами та забруднення довкілля, передає пресслужба PETA.

Інгрід Ньюкірк хоче, аби з її шкіри зробили сумку Hermès, при цьому звинуваючи компанію у розведенні та вбивстві тварин для виготовлення аксесуарів.

Одну ногу вона заповіла бренду The North Face, щоб у такий спосіб дати «стусана» компанії за пух і пірʼя в одязі. Другу ногу пропонує поставити на вході біля іподрому, щоб нагадати людям про травми коней на перегонах.

Кишківник Інгрід Ньюкірк відповідно до заповіту повинні перетворити на оболонку для сосисок і відправити їх турецькому шеф-кухареві Нусрету Гьокче, оскільки в меню його ресторанів «забагато» мʼяса.

Peta

Частини серця жінка хоче поховати під трасами «Формули-1», «Хоккенхайм» у Німеччині та «Сільверстоун» у Великій Британії, мовляв, автомобільні шини та вихлопні гази завдають багато шкоди екології.

А ще одну частину серця віддати американському підприємцю Ілону Маску — організація PETA впевнена, що його компанія Neuralink, яка недавно отримала дозвіл на випробування мозкових чипів на людях, убила багато мавп, свиней, щурів та овець для експериментів, вживляючи їм у мозок чипи.