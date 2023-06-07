На Коста-Ріці самка крокодила відклала яйця без статевого контакту із самцем. Це перший зафіксований випадок

Учені вперше зафіксували те, що самка крокодила змогла відкласти яйця без статевого контакту із самцем. Унікальний випадок засвідчує, що така форма розмноження можлива в більшої кількості видів, ніж вважалося раніше, зокрема у динозаврів.

Про це пише науковий журнал Scimex.

Самка американського крокодила жила в парку рептилій у Коста-Ріці з 2002 року без контактів із самцями. Але в січні 2018 року доглядачі виявили в її вольєрі кладку з 14 яєць, сім з яких виявилися заплідненими. Команда штучно інкубувала їх протягом трьох місяців, але жодне дитинча не вилупилося. Під час огляду в одному яйці знайшли повністю сформований, але нежиттєздатний плід.

Учені взяли зразки ДНК матері та плоду,порівняли їх і зʼясували, що плід був генетично ідентичний матері. ДНК самця взагалі не було.

Таке самовідтворення називається факультативний партеногенез (FP). Він поширений у деяких комах, зокрема у тарганів і бджіл.

Водночас самовідтворення крокодила стало першим відомим випадком серед групи рептилій, яка включає крокодилів, алігаторів і гаріалів.

Крокодили та птахи є останніми вцілілими представниками групи тварин, відомих як архозаври, останній спільний предок яких існував приблизно 240 мільйонів років тому. Отже, є підозри вважати, що факультативний партеногенез є давнім процесом і може стосуватися багатьох інших видів — динозаврів, птерозаврів та інших.