Бразилія почне платити бідним родинам за порятунок джунглів Амазонії

Уряд Бразилії запустить соціальну грантову програму для бідних родин, члени яких займаються охороною та захистом тропічних лісів Амазонки.

Про це пише Reuters.

Програма під назвою Bolsa Verde спочатку почне працювати у бразильських лісах Амазонії, згодом до неї планують залучити інші природні території — Атлантичний ліс і саванну Серрадо.

«У всьому світі 80% лісів, що охороняються і перебувають під контролем саме традиційних спільнот», — заявила міністр довкілля Марина Сілва.

Вона не уточнила, коли людям видаватимуть перші виплати. Очікується, що ці кошти стимулюють бразильців боротися з екологічними злочинами.