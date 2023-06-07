Сергій Ребров став новим головним тренером збірної України з футболу

Збірна України з футболу офіційно отримала нового головного тренера. Ним став Сергій Ребров.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Останнім клубом Реброва був еміратський «Аль-Айн», з яким він пропрацював 2 сезони та виграв 2 трофеї. Збірна України проведе ігри у відборі «Євро-2024» 16 та 19 червня проти Північної Македонії та Мальти відповідно, також буде контрольна зустріч із Німеччиною 12 червня.
- У січні 2023 року Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим. Згодом він став головним тренером збірної Вірменії.