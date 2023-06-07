США вже не проти ударів українців по російській території. Провідні світові медіа про війну 6 червня

Десятки публікацій медіа світу присвятили руйнуванню росіянами Каховської ГЕС. Однак усі вони наразі лише висвітлюють перебіг подій. Аналітичних матеріалів щодо наслідків теракту для росії та впливу підриву на подальший хід війни очікуємо найближчим часом. Сьогодні ж розповідаємо про якісні матеріали іноземних ЗМІ щодо інших аспектів російсько-української війни.

The New York Times відзначає, що Сполучені Штати перестали реагувати на удари українців чи проукраїнських сил по російській території. Якщо рік тому атаки на росію вважалися неприйнятними і вкрай ризикованими через імовірність ескалації ― Джо Байден заборонив передавати Україні літаки МіГ-29, оскільки з них теоретично можна завдати ударів по росії, ― то тепер Україні передають F-16, а на атаки на Бєлгородщині та в Москві «відповідають дипломатичним аналогом знизування плечима». Звичайно, США атаки не підтримують, але й проводити розслідування й карати винних не планують. Неофіційно ж американські військові відповідають журналістам, що це війна ― і такі події природні для воєн. Більше того, американці стверджують, що Україна все робить правильно. Така зміна ставлення спричинена, серед іншого, тим, що в росії перестали бачити велику загрозу. Так, загнаний у кут путін іще може вдатися до застосування ядерної зброї, але атаки на Бєлгородщині не настільки значні, щоб викликати аж таку реакцію. В інших же відношеннях росіяни «переконали, що вони лузери не лише стратегічно, а й у воєнному плані». Для перемоги над ними такі удари необхідні. Іще в Пентагоні сприймають теперішні атаки на російській території радше як символічні: окрім вибуху на Кримському мосту минулої осені, жодна з операцій не вплинула відчутно на хід війни. І допоки вони залишатимуться на цьому рівні, союзники України не бачать серйозних підстав для хвилювання, підсумовують NYT.

Нібито захоплений росіянами Бахмут тепер може стати для них пасткою, йдеться в сюжеті американської інформаційної програми PBS News Hour. У воєнному плані важливіше за контроль над містами панування на висотах довкола них. Висоти зайняли українці ― і це полегшує задачу винищення росіян, які знаходяться в низині, в місті. Величезна пропагандистська кампанія «Артемівськ тепер наш» призвела до того, що росіяни тепер не можуть залишити позиції ― через гарантоване політичне приниження, зокрема, й особисто путіна. Але тримати їх без значних жертв не виходить. Враховуючи те, як українці просуваються вперед по флангах довкола Бахмуту, зрозуміло, чому бойовий дух ЗСУ на тій ділянці фронту не пригнічений, а навпаки. Зрештою, Бахмутська операція виявилась одним із успішних елементів формування поля бою під майбутній контрнаступ, підсумовують журналісти.

Австралійський мовник ABC зробив матеріал про Харківський фізико-технічний інститут, де проводили, в тому числі, дослідження ядерних реакцій. Росіяни наполегливо атакували будівлю інституту, намагаючись знищити її. Пропаганда подавала установу як місце, де розробляють ядерну зброю ― попри те що жодних доказів цього не знайшлося. Хоча в одну зі стін будівлі влучило аж сім російських ракет, роботу інституту можливо відновити, запевняють його працівники. Хоча зараз вони замість наукової роботи змушені займатися розгрібанням завалів і розчищенням території.

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