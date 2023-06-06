Новий уряд Болгарії підтримує надання Україні військової допомоги

Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримує військову допомогу Україні на тлі її контрнаступу проти російських сил, передає БТА.

«Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордон України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати безпеку нашого регіону і наше майбутнє», — зазначив Тагарев.

Він наголосив на потребі зміцнити обороноздатність своєї країни та продовжити надання допомоги Україні.