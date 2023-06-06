Верховний суд Італії зобовʼязав виплатити родині компенсацію в €50 тисяч через постійний шум під вікнами

Верховний суд Італії зобовʼязав мерію Брешії виплатити родині €50 тисяч через «неспроможність захистити її від шуму». Люди скаржилися на постійний шум під вікнами, тому що там були розташовані нічні клуби.

Про це пише The Guardian.

Рішення суду завершить процес, який триває вже 10 років. Пара проживає в районі Кармін, який відомий своїм нічним життям. Вона відстоювала права на «спокійне життя» та «відпочинок». Родина наголошувала, що пережила багато безсонних ночей через постійний шум та розмови пʼяних людей під вікнами.

Верховний суд визнав «тяжке становище пари», а також те, що галас від барів, ресторанів та клубів завдає шкоди здоровʼю людей.

Мери інших італійських міст тепер занепокоєні тим, що ця справа може створити прецедент і їм доведеться виплачувати компенсації тисячам жителів, які скаржитимуться на шум від нічного життя у містах. Зокрема, суд вже розглядає позов від 29 жителів одного з районів Турину, які вимагають компенсацію в €1,2 мільйона.