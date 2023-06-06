Кабмін спростив процедуру оформлення паспортів

Державній міграційній службі та дипломатичним установам дозволили отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це значно спростить процедуру оформлення паспортів, зокрема для українців, які перебувають за кордоном.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Кабінет міністрів 6 червня схвалив відповідну постанову.

Згідно з нею, Державна міграційна служба, її територіальні органи (підрозділи) та закордонні дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Ці органи отримуватимуть витяг про державну реєстрацію людини та її походження з цього реєстру.

Це дозволить українцям швидше відновлювати паспорти. Також це оптимізує роботу держорганів, адже процес видачі документів пришвидшиться.