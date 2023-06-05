Телескоп James Webb показує найдавніші складні органічні молекули у Всесвіті

Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb виявили найдавніші відомі зразки складних органічних молекул у Всесвіті. Ці хімічні речовини схожі на ті, що містяться в диму та сажі на Землі, але вони перебувають у ранній галактиці, яка утворилася в часи зародження Всесвіту.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

Виявлення великих гнучких молекул з десятками або сотнями атомів допоможе вченим зрозуміти, наприклад, як саме вони допомагають впливати на швидкість охолодження міжзоряного газу.

Spilker / S. Doyle, NASA, ESA, CSA

Молекули знайшли в галактиці SPT0418-47 на відстані понад 12 мільярдів світлових років від Землі. Світло від неї почало свою подорож до нас через 1,5 мільярда років після Великого вибуху. Зараз Всесвіту близько 13,8 мільярда років.

«Галактика, яку ми досліджували, вже масивна, а її зірки утворили стільки ж вуглецю й кисню, скільки й наш Чумацький Шлях, хоча це лише десята частина віку Всесвіту. Це як учень третього класу, який уже пройшов свій життєвий шлях… навчався в коледжі, напрацював гідну карʼєру, а потім пішов на пенсію у вісім років. Нові результати Вебба свідчать про те, що насправді галактикам нескладно виробляти складні молекули через усю цю багату хімію, що відбувається в космосі», — розповів один із дослідників.