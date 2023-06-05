Reuters: Стартап Ілона Маска Neuralink оцінюють у $5 млрд

Стартап Ілона Маска з виробництва мозкових чипів Neuralink за два роки зріс у вартості з $2 млрд до близько $5 млрд.

Про це пише Reuters із посиланням на приватні угоди з акціями.

Джерела повідомляють, що деякі покупки оптимістично налаштованих інвесторів підвищили вартість компанії в останні місяці напередодні оголошення Neuralink про те, що регулювальні органи США схвалили випробування її мозкового чипа на людях.

Водночас експерти очікують, що Neuralink знадобиться кілька років для отримання дозволу на комерційне використання. Також компанія має проблеми з федеральним розслідуванням щодо досліджень на тваринах.

Акції Neuralink в останні дні були продані інвесторам приватно, за оцінкою, за $7 млрд, що еквівалентно $55 за акцію.

Натомість угоди з акціями на суму близько $5 млрд були проведені акціонерами, такими як співробітники та перші прихильники компанії, а не Neuralink продавала нові акції інвесторам. Reuters зазначає, що вторинні угоди є недосконалим показником вартості компанії, але стрибок оцінки Neuralink у вторинних угодах різко контрастує з іншими стартапами.