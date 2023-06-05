У Франції на аукціоні за понад €200 тисяч продали єдиний у своєму роді деревʼяний Citroen 2CV

Корпус Citroen 2CV виготовлений вручну з дерева. Крила автомобіля зроблені з горіхового дерева, шасі — з деревини груші та яблуні, а капот і багажник — з вишні.

Автомобіль перебуває в повному робочому стані, він зареєстрований у Франції. Торги відбулись у місті Тур.

У Франції на аукціоні за €210 тисяч продали деревʼяний Citroen 2CV, що вважається єдиним у своєму роді, — це новий рекорд для культового автомобіля.

Тесля Мішель Робіяр розповів, що почав робити машину у 2011 році, витратив на це пʼять років і близько 5 000 годин.

«Це як моя дочка. У мене було три хлопчики, і це була моя маленька дочка», — сказав він, поліруючи машину перед аукціоном, і додав, що має намір зробити деревʼяну версію ще однієї французької класики — Citroen DS, якому 2025 року виповниться 70 років.

Модель Citroen 2CV випустили у 1948 році як відповідь Citroen на Volkswagen Beetle. Машина оснащена оригінальним двигуном від пізнішої моделі Citroen 3CV, що дає йому додаткову потужність, необхідну для руху більш важкої деревʼяної конструкції.