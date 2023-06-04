У Парижі встановили світовий рекорд із наймасовішого диктанту. У ньому взяли участь понад тисячу людей

У Парижі на Єлисейських полях навпроти Тріумфальної арки провели маймасовійний диктант, який побив світовий рекорд і був занесений до Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомляє BFM TV.

Диктант проводили сьогодні, 4 червня. Біля арки встановили 1 700 столів, а навпроти них — великий екран. Він використовувався як дошка і сцена. Учасників диктанту відібрали з 50 тисяч охочих.

Їх розділили на три групи за кількістю столів. Сам диктант тривав до 25 хвилин. Учасники писали уривок зі збірки оповідань «Листи з мого вітряка» (Lettres de mon moulin) французького драматурга Альфонса Доде.

Комісія зарахувала до Книги рекордів Гіннеса групу із 1 397 учасників.