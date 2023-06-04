Кембриджський університет вирішив відмовитися від терміна «англосакси» в межах боротьби з расизмом і націоналізмом

Кембриджський університет вирішив відмовитися від терміна «англосакси» у своїй навчальній програмі, тепер на лекціях студентам пояснюють хибність цього терміна.

Про це пише The Daily Telegraph.

Керівництво факультету англо-саксонської, норвезької та кельтської мов Кембриджу (ASNC) пояснює, що відмова від терміна має допомогти побороти расизм і англоцентричний націоналізм. Термін «англосакси» останні роки набув негативної конотації. Його активно використовують ультраправі, особливо в США. Як негативний термін використовується і в російській пропаганді.

Пояснення, що «англосаксів», як окремої етнічної групи, ніколи не існувало, базується на тому, що найчастіше під цим терміном розуміють групу племен, які населяли Британські острови з V до XI ст. До переліку цих племен входили і скандинавські вікінги, і німецькі племена. Тому британців, англійців, шотландців, валійців та ірландців зі стійкою та цілісною етнічною ідентичністю не могло існувати через значне змішування племен.

Суперечки з приводу терміна «англосакси» досі точаться в наукових колах. Деякі вчені не вважають його хибним, проте Кембриджський університет все ж вирішив від нього відмовитись.