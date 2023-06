Індійська влада назвала причину зіткнення потягів. Кількість жертв перевищила 300 людей

Два пасажирських потяги в індійському штаті Одіша на сході країни зіткнулися через помилку в електронній системі сигналізації: один з потягів неправильно змінив колію.

Про це заявив в інтервʼю New Delhi Television міністр залізниць Індії Ашвіні Вайшно, передає The Associated Press.

Розслідування свідчить, що високошвидкісному поїзду Coromandel Express подали сигнал виїхати на головну колію, але пізніше скасували його. Тому потяг виїхав на сусідню колію, де врізався у вантажний поїзд. Через зіткнення вагони Coromandel Express перекинулися на іншу колію, де їхав пасажирський Yesvantpur-Howrah Express — він зійшов з рейок.

Загалом у пасажирських поїздах перебувало 2 296 осіб. Зараз відомо про 358 загиблих.